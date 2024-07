İslahiye Yaşam 1 Konteyner Merkezi'nde "Gönülden Gönüle Nağmeler" dinletisi

Gaziantep'te hizmet veren Bülbülzade Vakfı 6 Şubattan bugüne özellikle Nurdağı ve İslahiye bölgesinde depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor.

Bülbülzade Vakfı depremden etkilenen çocuklar için açtığı Çocuk Yaşam Merkezleri’nde, çocuklara psikolojik destek, milli manevi değerler eğitimi, akıl ve zeka oyunları gibi bir çok konuda eğitim veriyor. Zaman zaman çeşitli etkinliklerle depremzedelere moral ve motivasyon sağlayan Bülbülzade Vakfı, 23 Temmuz akşamı İslahiye Yaşam 1 Konteyner Merkezinde "Gönülden Gönüle Nağmeler" isimli müzik dinletisi düzenledi. Konser öncesi söz alan Bülbülzade Vakfı Deprem Bölgesi Koordinatörü Zemzem Çetin şunlara değindi:

Asrın felaketini hep birlikte yaşadık. Çok can kaybettik, kan kaybettik. Depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyoruz. Bizim payımıza hayatta kalmak düştü. Yaşamak ve yaşatmak. “Berrak bir gökte çocuklar aşkına çabalamak. İslahiye de Nurdağı'nda bulunan çocuk yaşam merkezlerimizde, biçki dikiş atölyelerimizde; 533 gündür gerçekleştirdiğimiz bir çok faaliyette, arkamızda koca bir gönüllü desteğini ve her türlü imkanını seferber eden vakfımızla, umutları yeşertmek istiyoruz.Çocuklarımız, geleceğimiz, ailelerimiz ,değer verdiğimiz her şey için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz” dedi.