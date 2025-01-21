Islak kurabiye tarifi: Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ancak bu lezzeti hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var: Kurabiyeleri şerbette uzun süre bekletmemek. Aksi halde fazla şerbet çeken kurabiyeler dağılabilir ve servis sırasında zorluk yaratabilir. İşte, damaklarınızda unutulmayacak bir tat bırakacak ıslak kurabiye tarifi.

Eğer kakaodan hoşlanmıyorsanız, tarife portakal ya da limon gibi tazeleyici aromalar ekleyerek farklı bir tat elde edebilirsiniz. Daha yoğun bir kakao lezzeti arıyorsanız, bitter ya da dark kakao kullanmanız yeterli olacaktır. Kakaolu ıslak kurabiyelerin ağızda eriyen yapısını yakalayabilmek içinse pudra şekerinin oranını doğru ayarlamak ve fırında pişirme süresini gereğinden fazla uzatmamak önem taşıyor. Doğru adımları izleyerek bu eşsiz lezzeti kolayca sofralarınıza taşıyabilirsiniz!

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KAKAOLU ISLAK KURABİYE MALZEMELERİ

Kakaolu ıslak kurabiye ya da diğer adıyla browni ıslak kurabiye çay saatlerinin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alır. Bu lezzetli ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu ise özellikle ev hanımlarının en çok araştırdığı soruların başında gelir. İşte, kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Hamuru İçin:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin, kıvam alana kadar)

Şerbeti İçin:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Süslemek İçin:

Hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi ( isteğe bağlı değişebilir)

YAPILIŞI:

Bir tencereye toz şeker ve suyu koyun, şeker eriyene kadar karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 5 dakika kadar kaynatın.

Şerbeti ocaktan alın, soğuması için bir kenarda bekletin.

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri geniş bir kaba alın, mikserle ya da elinizle karıştırarak kremamsı bir kıvam elde edin.

Sıvı yağ, yumurta ve kakaoyu ekleyin, iyice karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Şekillendirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirin. Kurabiyelerin fazla pişip kurumasını önlemek için süreye dikkat edin.

Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri soğumuş olan şerbete atın. Her bir kurabiyeyi şerbette yaklaşık 10-15 saniye bekletip çıkarın.

Üzerlerini Hindistan cevizi, dövülmüş fındık veya cevizle süsleyebilirsiniz.

Kurabiyeleri 1-2 saat dinlendirerek şerbetin iyice çekmesini sağlayın.

BROWNİ ISLAK KURABİYE YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER