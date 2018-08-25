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Islam Slimani: "Aslan avcısı olmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Islam Slimani, "Porto'ya çok gol attığım için Portekiz'de adım 'Ejderha Avcısı'na çıktı. Bu isim benimle her yere geldi. Türkiye'de de Galatasaray'a çok gol atmak istiyorum. Galatasaray'a da çok gol atabilirsem belki lakabım 'Aslan avcısı' olur" dedi

25 Ağustos 2018 Cumartesi, 11:27:11 | Güncelleme:

Sözcü gazetesine konuşan Slimani, "Galatasaray'a da çok gol atabilirsem belki lakabım 'Aslan avcısı' olur. Umuyorum bunu başarabilirim. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabeti biliyorum" açıklamasını yaptı. Cezayirli futbolcu, kendisinden bahsetmesi sevmediğini de söylerken "Benim işim gol atmak, ben forvetim. En önemlisi oynadığım takımın kazanması. Benim için attığım gol sayısından daha önemli olan şey budur" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de ki günlerini de yorumlayan Slimani "Gittiğimde ilk 6 hafta çok iyiydim. Afrika Kupası'nda yaşadığım sakatlık 2,5 ay sürdü ve beni çok etkiledi. İngiltere dönemi başarısız olmadı. Oynadığımda yine gollerimi attım. Rakamlarıma, ilk 11 sayısına ve attığım gollere bakılırsa çok net tablo ortaya çıkıyor. Sakatlıktan önce 12 maç oynayıp 9 gol attım. Oynadığım maçlara göre attığım gol oranı çok yüksek" diye konuştu.

SEZON SONU İÇİN SULTANAHMET SÖZÜ

Türkiye'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten İslam Slimani, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu nasıl kutlayacağını da açıkladı. Cezayirli forvet "Buradaki hayatı çok sevdim gerçekten. Müslüman bir ülke ve ben de Müslümanım. Gol sevincim secdeye gitmek. Şampiyon olursak da taraftarlarımızla birlikte Sultanahmet Camii'ne gitmek ve orada onlarla birlikte şükür namazı kılmak istiyorum" diye konuştu.

Cezayir'den uzun süre önce ayrıldığını vurgulayan Slimani "Uzun yıllar sonra Müslüman bir ülkede yaşıyorum. Ailemle Müslüman bir ülkede dışarı çıkıyor olmak, helal yemekleri kolayca buluyor olmak benim için çok büyük bir aşama ve çok büyük mutluluk. İstanbul Londra'da ve Cezayir'de trafik buradakinden çok daha kötü. Trafikle ilgili sorunum yok. Türkçe öğrenmek isterim ama gördüğüm kadarıyla çok zor" dedi.

EN BÜYÜK AMACI FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK

Türkiye Ligi'nin kalitesinin Fenerbahçe'ye seçmesinde etkili olduğunu belirten İslam Slimani, hedeflerini ve beklentilerini anlattı. Cezayirli forvet "Büyük takımların her sene şampiyon olma zorunluluğu var. Bu sezona da bu hedefle başladık ama çok çalışmamız gerekecek. Bir-iki maçla belli olacak değil ama kesinlikle hedefimiz şampiyonluk. Taraftarımızın beklediği 4. Yıldızı bu sene takarak onlara hediye vermek istiyoruz" dedi. Takımla ilgili izlenimlerini de paylaşan Slimani "İyi bir karışım olduğunu düşünüyorum genç ve tecrübeli oyuncular arasında. Çok iyi bir grup var. Mutlaka zamana ihtiyacımız var. Kalitemiz olduğunu net şekilde görüyoruz ama bu kaliteyi doğru işlememiz lazım. Bence kritik nokta bu" diye konuştu.

Taraftara aşık oldum İslam Slimani, Bursa maçında gördüğü Fenerbahçe tribünlerine hayran olduğunu vurguladı. Cezayirli golcü "Stattaki taraftara ve atmosfere gerçekten aşık oldum. Taraftarımız için daha fazlasını vermek istiyorum. Stattaki atmosferi gördüm, havaalanında beni nasıl karşıladıklarını gördüm. Bana burada nasıl sahip çıktıklarını, nasıl desteklediklerini, nasıl arkamda olduklarını, bu kulübü nasıl sevdiklerini gördüm. bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

FEGHOULI İLE DOSTLUK BAKİ

Galatasaray forması giyen Cezayir Milli Takımı'ndan arkadaşı Sofiane Feghouli ile iyi bir dostluğu olduğunu belirten Slimani, "Fenerbahçe'ye geldiğim için tebrik etti ama gelmeden önce de sırf transfer için konuşmadık. Biz sürekli konuşuyoruz. Galatasaray'da oynaması dostluğumuzu etkilemez. Herkes kendi takımı için sonuna kadar mücadele edecek. İşimizi biliyoruz" yorumunu yaptı.

"BÜYÜK DİYE FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM"

Taraftarın çok şey beklediği Slimani, Fenerbahçe'yi tercih nedenini açıklarken "Transfer döneminde çok teklif geldi. En önemli neden bu kulübün büyüklüğü, taraftarları ve hedefleri. Fenerbahçe'yi duyduğum anda Fenerbahçe'ye odaklandım başka hiçbir şey düşünmedim" diye konuştu.

"BANA 2-3 HAFTA LAZIM"

Süper Lig'deki ilk maçını Yeni Malatyaspor'a karşı oynayan ve futbolu ile beğeni toplayan Slimani, özeleştiri yaptı. Zaman isteyen Fenerbahçe'nin golcüsü "2-3 hafta içinde yüzde 100'üme ulaşacağımı düşünüyorum. Adaptasyon sürecinin hızlı şekilde geride kalacağını düşünüyorum" dedi.

"COCU YOLU BİLİYOR"

Teknik Direktör Phillip Cocu ile ilgili düşüncelerini anlatan Slimani, "Onun beni çok istediğini biliyordum. Transferden önce hoca ile konuşmadım ama Comolli ile görüştüm. Fenerbahçe'nin Benfica maçlarını izledim. Sahaya bir fikir koyulduğunu görüyorsunuz. İyi bir hocamız olduğunu, nasıl bir yolda gitmek istediğini görebiliyorsunuz" diye konuştu.

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