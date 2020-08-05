Hem patlıcan hem de köfte sevenlerin tercih ettiği İslim kebabı görsel olarak da iştah açıcı bir yemektir. Bugün ne yemek pişirsem? diyenler için iyi bir tariftir.
İslim Kebabı Malzemeler:
- 1 Kg Patlıcan
Köftesi İçin:
- 350gr yağsız kıyma
- 1 adet soğan
- Yarım su bardağı un ya da 4 dilim ekmek içi
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı toz biber
- 1 tutam maydanoz
- Tuz
Sosu İçin:
- 1 su bardağı su
- Yemek kaşığı salça
Üzeri İçin:
- Domates
- Yeşilbiber
- Kürdan
Kızartmak İçin:
- Sıvıyağ
İslim Kebabı Hazırlanışı:
- Patlıcanlar çizgili uzun şeritler halinde soyulur, tuzlu suda 15 dakika bekletilir.
- Tuzu yıkanarak kurulanır ve sıvı yağda kızartılıp, havlu kâğıt üzerine alınır.
- Köftesi için soğan rendelenir. İçine kıyma ekmek içi veya galeta unu konur.
- Maydanoz, baharatlar ve tuz eklenip iyice yoğrulur. İri ceviz büyüklüğünde yuvarladığımız köfteler kızartılır.
- İki patlıcanı artı yapıp, ortasına köfte konup üzerini kapatıp domates ve biber koyup kürdan batırılır.
- Tepsiye dizip üzerine salçalı sos yapıp dökülür ve 180 derece fırında pişirilir.
- İslim Kebabı servise hazır afiyet olsun.
Püf Noktası:
- Patlıcan ve köfteleri tam olarak pişirmiyoruz.
- Patlıcanları seçerken uzun boylu olmalarına dikkat ediyoruz.
- Sosta domateslerin iyice pişmesini sağlıyoruz.
- İslim kebabının yanında garnitür olarak patates püresi, pilav ya da makarna yakışır.
- Üzerinde kullandığımız domates ve biberler taze ve kaliteli olmalıdır.
YORUMLAR