Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İsmail Kartal'a İran'da büyük onur - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal'a İran'da büyük onur

        İran ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 22:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsmail Kartal'a İran'da büyük onur!
        ABONE OL

        İran Ligi'nde mücadele eden Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, elde ettiği galibiyetlerle adından söz ettiriyor.

        Persepolis'te 9 maçtır görev yapan 63 yaşındaki teknik adam, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

        KARTAL'IN PERFORMANSI

        İsmail Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve maç başına da 1.67 puan ortalaması yakaladı.

        LİGDE 2. SIRADA

        Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

        SIRADAKİ RAKİP SHAMS AZAR

        İsmail Kartal'ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        91 şüpheli için 34 savcı görevlendirildi
        91 şüpheli için 34 savcı görevlendirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        "F.Bahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!"
        "F.Bahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!"
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!