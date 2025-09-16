Habertürk
        İsmail Kartal'dan flaş karar!

        İsmail Kartal'dan flaş karar!

        Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen İsmail Kartal, Domenico Tedesco'nun göreve getirilmesinin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Tecrübeli teknik adamın kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

        Giriş: 16.09.2025 - 23:21 Güncelleme: 16.09.2025 - 23:21
        1

        Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen İsmail Kartal, Domeneco Tedesco'nun göreve getirildiği gün, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

        2

        TRT Spor'a konuşan; Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, bu nedenle açıklamalarının yanlış anlaşılabileceği ve başka yönlere çekilebileceğini düşünerek basın toplantısı fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

        3

        Başarılı teknik direktörün Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini belirterek sarı lacivertli ekibe başarılar dilediği aktarıldı.

        4

        İsmail Kartal, Fenerbahçe'de en parlak dönemini 2023-2024 sezonunda yaşadı. Başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak, Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç' rekorunun sahibi olmuştu.

        5

        Kartal'ın öğrencileri Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza atmıştı.

