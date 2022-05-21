Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezonun son maçı olan Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"5, 5 buçuk aydır buradayız. Samandıra personeline, ekibime çok teşekkür ediyorum. Buradan verdiğim mesajları anlayarak bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ne istediklerini biliyorum demiştim, verdiğimizi düşünüyorum. Onlara çok teşekkür ederim. Camianın birleşmesini sağladık. Bunların hepsini yapan oyuncu grubudur. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Müthiş taraftarlarımızın birleşmesi beni çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte söylediğim gibi ilk gün neredeysem bugün de oradayım. Bugün itibariyle kontratım bitti. Kararı başkanımız ve yöneticiler verecek. Hayırlısı neyse o olsun.

İkinci yarının lideri Fenerbahçe'dir. En çok gol atanı Fenerbahçe'dir. Oyuncular sayesinde oldu. Oyuncularımızla çok çalışarak... Disiplin, otoriter yaklaşım, saygılı yaklaşım, ne istediğim çok net anlattım, onlar da anladı. Birbirimize saygı duyarak buralara geldik. En büyük pay sahibi oyuncularım ve taraftarlardır. Hayırlısı neyse o olsun, ben böyle bir adamım."