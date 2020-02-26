Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, takımdaki geleceği tartışılan İsmail Kartal ile ilgili TRT Spor'a konuştu. Kartal, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımdaki geleceği ile ilgili "Futbolun içerisinde ayrılık var. Bundan sonra ne olacağı hocamızın kararına bağlı" dedi.

smail Kartal Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

"Ben geldiğimden beri tribünler bana ’İstifa’ diye bağırıyor. Ben Rizeliyim. Geldiğim günden beri bir hoşnutsuzluk var. Ortada bir yanlışlıklar var. Bize karşı yapılan hatalar var. Beni sevmeyebilirler ama bu armaya herkesin saygı göstermesi lazım. Orada bana istifa diye bağırmalarından takım da etkileniyor. Bu beni çok üzüyor. Burada herkesin bir hayatı ve ailesi var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi geliyor bana. Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben sokağa çıkıyorum herkes benimle resim çektiriyor. Ben Rize'de sevilen bir insanım ama stadyumda başka bir şeyle karşılaşıyorum. Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez."