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İsmail Tatlıoğlu: Abdullah Gül bizim için denklemde değil

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, adaylık tartışmasını değerlendirdi. Tatlıoğlu, Abdullah Gül'ün kendileri için denklemde olmadığını söyledi.

İsmail Tatlıoğlu: Abdullah Gül bizim için denklemde değil
İYİ Partili Tatlıoğlu: Abdullah Gül bizim için denklemde değil
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Siyasetin gündemi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve olası adaylar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeleri dikkat çekti. Abdullah Gül ismi yeniden kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Gül ismine kapıları kapattı. Gazetecilerin "Abdullah Gül hala denklemde mi" sorusuna "Bizim için denklemde değil" yanıtını verdi.

"ERDOĞAN KAYBEDECEĞİ SEÇİME GİRMEZ"

TBMM'de bir grup gazeteciye açıklama yapan Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için kamuoyunda konuşulan isimler için "hepsi havada" yorumunu yaptı. Tatlıoğlu, Cumhur İttifakı'na ilişkin bir iddiada bulundu.

Tatlıoğlu, "Muhtemelen Cumhur İttifakı için başka bir ismi konuşabiliriz; seçim 2022'nin sonunda veya 2023 olursa. Martta olursa Sayın Erdoğan olabilir ama daha uzun bir süre olursa sayın Erdoğan adaylığı dışında konuşabiliriz. Çünkü Sayın Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmez. Benim öngörüm, bu ilkbaharda olmazsa ondan sonraki sonbaharda veya 2023'te olacak seçimlerde Sayın Erdoğan'ın dışında bir isim de konuşulabilir. Böyle bir ihtimalin varlığını öngörüyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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