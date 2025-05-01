Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik İsmail Tunçbilek, 'Pınarın Başına Kurmuş Kazanı' yorumu

        İsmail Tunçbilek'ten yeni tekli

        İsmail Tunçbilek, anonim halk ezgisi 'Pınarın Başına Kurmuş Kazanı'nı modern tınılarla yeniden yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsmail Tunçbilek'ten yeni tekli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden, usta sanatçı İsmail Tunçbilek, müzikseverleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu’nun anonim halk ezgilerinden 'Pınarın Başına Kurmuş Kazanı', Tunçbilek’in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonu ile yeniden hayat buluyor.

        İsmail Tunçbilek için bu eser sadece bir yeniden düzenleme değil; çocukluk yıllarından bugüne taşıdığı müzikal hafızasının ve başarılarla dolu kariyerinin özü niteliği taşıyor. Çocukluğundan bu yana müzikle iç içe büyüyen ve bağlamayı adeta konuşturan usta sanatçı, yeni single çalışmasında hem köklü Türk müziği mirasına saygı duruşunda bulunuyor hem de etnik tınıları modern soundlarla buluşturarak dinleyicilere zamansız bir müzik deneyimi sunuyor.

        REKLAM

        HEM ETNİK HEM ÇAĞDAŞ!

        Kariyeri boyunca yaptığı benzersiz çalışmalarla hem Türkiye’de hem de uluslararası sahnelerde adından söz ettiren Tunçbilek, geleneksel ezgileri evrensel bir tarzla sunduğu 'Pınarın Başına Kurmuş Kazanı' eserinin düzenlemesini Mehmethan Dişbudak ile birlikte yaptı. Şarkının etnik ruhunu doğa ile buluşturan dingin klibin yönetmen koltuğunda İmre Haydaroğlu oturuyor.

        İsmail Tunçbilek'in yeni teklisi 'Pınarın Başına Kurmuş Kazanı', Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 2 Mayıs Cuma tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İsmail Tunçbilek
        #Pınarın Başına Kurmuş Kazanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Gergin gece
        Gergin gece
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma