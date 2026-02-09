Habertürk
        İsmail Yüksek: Fenerbahçe yıkılmaz - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek: Fenerbahçe yıkılmaz

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, 3-1 yendikleri Gençlerbirliği maçından sonra, "Sezon başından bu yana olanları düşününce Fenerbahçe yıkılmaz" dedi.

        Giriş: 09.02.2026 - 22:40 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:40
        "Fenerbahçe yıkılmaz"
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu.

        "FENERBAHÇE YIKILMAZ"

        "Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir atmosferde oynadık. Taraftarımıza teşekkür ederiz.

        Sezon başından bu yana şampiyon olmak isteyen bir takım var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan takım olmak istiyoruz. Sezon başından bu yana olanları düşününce, Fenerbahçe yıkılmaz.

        İnşallah sezon sonunda gülen, taraftarını mutlu eden Fenerbahçe olur. Takımı tekrardan tebrik ediyorum."

