İsmail Yüksek: Utanç verici bir durum

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, derbi yenilgisini değerlendirdi.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Milli futbolcu, "Anlatamıyorum ki... Konuşamıyorum! Dilim varmıyor artık her hafta! Çok üzücü bir durum. Geçen hafta da söyledim utanç verici bir durum! Bu kadar gelmiş taraftarın önünde böyle bir skor yakışmıyor. Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor." dedi.

İsmail Yüksek, "Özür dilemek istiyorum ama kabul göreceğini düşünmüyorum taraftarımız üzerinde! Bir şey diyemiyorum!" diye konuştu.