        İSO Türkiye İmalat PMI aralık ayında 48,9'a yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        İSO Türkiye İmalat PMI aralık ayında 48,9'a yükseldi

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 48,9'a yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:16
        İmalat PMI aralıkta yükseldi
        İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Aralık 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

        Eşik değer olan 50,0’nin altında kalsa da aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48,0 seviyesinden 48,9’a yükselen endeks, böylece yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kalarak son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

        Bazı firmalar, müşteri talebinde iyileşme olduğunu bildirirken yeni siparişlerdeki yavaşlama, Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Bununla birlikte yeni siparişler, hem genel olarak hem de ihracat özelinde yavaşlamayı sürdürdü.

        İmalatçılar, satış fiyatlarını son 8 ayın en yükseği oranında artırdı

        Yeni siparişlerdeki görünüme paralel olarak, üretim de aralık ayında gerilemeye devam etti ancak daralma, kasım ayına göre daha ılımlı gerçekleşti. Üretimdeki düşüş, üst üste 21’inci aya ulaşmakla birlikte bir yılın en hafif düzeyinde kaydedildi. Satın alma faaliyetleri ve istihdamda da düşüşler hız kesti.

        İstihdamdaki daralma, Mart 2025’ten bu yana en düşük oranda gerçekleşirken aralık ayında hem girdi hem de nihai ürün stokları belirgin şekilde azaldı. Bir önceki anket döneminde yaklaşık son bir yılın en düşük hızına gerileyen girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonu, 2025’in son ayında yeniden ivme kazandı.

        Ham madde maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak girdi maliyetleri keskin şekilde yükselirken bunun sonucunda imalatçılar, satış fiyatlarını son 8 ayın en yükseği oranında artırdı.

        10 sektörden üçünde üretim arttı

        İSO Türkiye Sektörel PMI Aralık 2025 raporu, sınırlı sayıda sektörde büyümenin devam ettiğini gösterdi. Anket kapsamında izlenen 10 sektörden üçünde üretim artarken iki sektörde yeni siparişler hızlandı.

        Sektörlerin yarısında ihracatın ve istihdamın artması, anketin olumlu gelişmesi olarak kaydedilirken kasım ayında hafifleyen enflasyonist baskılar, aralık ayında genel olarak güçlendi. Gıda ürünleri, yeniden genişleme bölgesine geçerken metalik olmayan mineral ürünler sektöründeki büyüme yerini daralmaya bıraktı.

        "Elektrikli ve elektronik ürünler" ile "ağaç ve kağıt ürünlerinde" üretim artmaya devam etti. En keskin üretim daralması, "makine ve metal ürünlerinde" gerçekleşirken "tekstil sektörü" ise toparlanma belirtileri gösterdi.

        Aralık ayında yeni siparişlerdeki en belirgin yavaşlama "makine ve metal ürünlerinde" kaydedilirken, yeni siparişlerde iyileşme elektrikli ve elektronik ürünler ile gıda ürünleri sektörleriyle sınırlı kaldı.

        Aralık ayında istihdam 5 sektörde artış gösterdi

        Söz konusu ayda yeni ihracat siparişleri, daha olumlu tablo çizdi, anket kapsamında izlenen 10 sektörün yarısı ihracatta artış gerçekleştirdi. En hızlı büyüme gıda ürünleri sektöründe, en sert yavaşlama ise metalik olmayan mineral ürünlerde gerçekleşti.

        Aralık ayında istihdam 5 sektörde artış göstererek çalışan sayılarında en güçlü genişleme, elektrikli ve elektronik ürünlerde, en sert daralma ise giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşti.

        Elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe girdi maliyetleri enflasyonu, aralık ayında keskin şekilde hızlanarak Şubat 2024'ten bu yana en yüksek düzeyde kaydedildi. Diğer tüm sektörlerde maliyet artışları, kasımdaki ivme kaybının ardından yeniden hızlandı.

        Nihai ürün fiyatlarında en hızlı artış, elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe kaydedildi. Satış fiyatlarında düşüş gerçekleştiren tek sektör ise giyim ve deri ürünleri oldu. Aralık ayında sektörlerin çoğunda tedarikçilerin teslimat süreleri artarken teslimatların hızlandığını bildiren tek sektör, "ağaç ve kağıt ürünleri" oldu.

        "2025’in sonunda müşteri talebinde iyileşme gözlemledik"

        Açıklamada endekse ilişkin değerlendirmesine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, manşet endeksinin aralık ayında son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının, imalat sektörünün 2026'ya belirli bir ivmeyle girdiğine işaret ettiğini belirterek, "Bu durum, önümüzdeki aylarda büyüme görülebileceğine ilişkin umut veriyor." dedi.

        Harker, anket katılımcılarının bir kısmının, 2025’in sonunda müşteri talebinde iyileşme gözlemlediklerini ve bunun yeni siparişlerin, üretim ve istihdamdaki daralmanın hız kesmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

        Enflasyonist baskılar kasım ayındaki düşük seviyelerinin ardından yeniden güç kazanmış olsa da girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarındaki artış oranlarının son yıllarda zaman zaman görülen yüksek seviyelerin oldukça altında kaldığına dikkati çeken Harker, "Mevcut fiyat baskılarının talebi kısıtlayıcı bir etki yaratması şimdilik beklenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

