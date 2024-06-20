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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanya: 1 - İtalya: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İspanya: 1 - İtalya: 0 | MAÇ SONUCU

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya'yı 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada İtalya forması giyen Calafiori kendi kalesine atarak kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.06.2024 - 21:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:20
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        Dev maçta kazanan İspanya!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçındaki dev maçta İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

        Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı ve ikinci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantiledi.

        İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada İtalya forması giyen Calafiori kendi kalesine atarak kaydetti.

        14 Haziran'da başlayan Euro 2024'e iki takım da üç puanla başlangıç yaparken İtalya Arnavutluk'u 2-1, İspanya ise Hırvatistan 3-0 mağlup etmişti. Bugün oynanan maçın ardından İtalya gruptaki ilk yenilgisini aldı.

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        İSPANYA SON 6 MAÇINDA KAYBETMEDİ

        İspanya, İtalya'ya karşı oynadığı son 6 karşılaşmada rakibine boyun eğmezken 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        İtalyanlar son galibiyetini 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2-0 aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        55. dakikada İspanya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta son çizgiye inen Williams'ın içeriye ortasında Morata'ın kafa ile dokunduğu ve sonrasında kaleci Donnarumma'dan seken top, arka direkteki İtalyan futbolcu Calafiori'ye çarpıp ağlara gitti: 1-0.

        70. dakikada İspanya ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan süratle ilerleyen Nico Williams, açısını düzeltip ceza sahası dışından şutunu çekti ama top üst direkten geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

        İspanya, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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