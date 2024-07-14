İspanya: 2 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanya 2-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

İspanya'ya şampiyonluğu getiren golleri 47. dakikada Williams ve 86. dakikada Oyarzabal atarken İngiltere'nin tek golünü ise 73. Palmer kaydetti.

İSPANYA'DAN DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu. İngilizleri deviren İspanyollar tarihlerindeki dördüncü şampiyonluğu kazandı.

FİNALE NASIL GELDİLER REKLAM Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı. İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

REKLAM TRİBÜNLERDE İNGİLİZ HAKİMİYETİ İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında tribünlerin büyük bölümünde İngiliz taraftarlar yer aldı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan finale İngilizlerin ilgisi büyük oldu. İngilizler, tarihlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu hedefiyle geldikleri Berlin'de tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. KAPANIŞ SEREMONİSİ İspanya-İngiltere karşılaşması öncesinde EURO 2024'ün kapanış seremonisi gerçekleştirildi. "El sıkışma" temalı gösteride, Berlin merkezli Lunatix Dans Topluluğu sahne aldı. Seremoni, havai fişek gösterisiyle sona erdi. Karşılaşma öncesinde şampiyonluk kupasını sahaya son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi. İngiliz taraftarlar, EURO 2020 finalinde mağlup oldukları İtalya'nın kaptanı Chiellini sahaya çıktığında ıslıklarla protesto etti. REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 45+1. dakikada Rice'ın İspanya yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Foden'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Unai Simon direk dibinde topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk 45 dakikada meşin yuvarlak büyük oranda İspanya'nın ayağında kalırken 45+1. dakikada İngiltere'nin duran toptan bulduğu pozisyon haricinde önemli bir gol girişimi olmadı. İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi. 47. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar sokulan Yamal, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Williams'a aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.