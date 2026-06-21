İspanya: 4 - Suudi Arabistan: 0 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (2) ile Hassan Al Tambakti'nin (kk) golleriyle farklı kazanan İspanya, puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı.
Giriş: 21 Haziran 2026 - 21:08 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. ABD'de Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla İspanya oldu.
Boğalar'a galibiyeti getiren golleri 10'da Lamine Yamal, 21 ile 24. dakikalarda Mikel Oyarzabal ve 49'da Hassan Al Tambakti (kk) attı.
Bu sonuçla beraber 1. sıraya tırmanan İspanya, puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Suudi Arabistan ise haftayı 1 puanla tamamladı.
H Grubu'nun bir sonraki ve son maçında İspanya, Uruguay'la karşılaşacak. Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları'yla kozlarını paylaşacak.
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