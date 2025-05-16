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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da şampiyon Barcelona! - Futbol Haberleri

        İspanya'da şampiyon Barcelona!

        İspanya La Liga'da konuk olduğu Espanyol'u 2-0 mağlup eden Barcelona, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Katalan ekibi 85 puanla liderliğini garantiledi ve 28. lig şampiyonluğunu kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 00:26 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:34
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        İspanya'da şampiyon Barcelona!
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        İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol'u 2-0 yenen Barcelona, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        RCDE Stadı'nda oynanan 36. hafta maçında lider Barcelona, Espanyol'a konuk oldu.

        Konuk ekip, 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6. dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle derbide 2-0'lık galibiyete ulaştı.

        Espanyol'da 80. dakikada Leandro Cabrera, Yamal'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.

        LaLiga'da puanını 85 yapan Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Espanyol ise 39 puanla 16. sırada kaldı.

        Bu sezon İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı da müzesine götüren Barcelona, LaLiga'daki 28. şampiyonluğunu yaşadı.

        STAT DIŞINDAKİ KAZADA 13 YARALI

        Espanyol-Barcelona maçının başladığı esnada stat dışında yaşanan bir kazada 13 kişi yaralandı.

        İspanya basınında yer alan haberlerde, bir aracın taraftarların stada giriş yaptığı noktada kontrolden çıktığı ve 13 kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

        İlk açıklamalara göre olayın bir saldırı değil, kaza olduğu belirtildi.

        Katalonya yerel polisi, yaralananların Espanyol taraftarı olduğunu ve aracı kullanan kadın şoförün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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