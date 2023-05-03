Türk Telekom Basketbol, EuroCup’ta sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz, EuroCup finalinde şampiyonluk ve EuroLeague bileti için İspanya ekibi Gran Canaria ile kozlarını paylaşacak. Final mücadelesi için İspanya’da bulunan Türk Telekom, maç öncesi antrenmanını gerçekleştirmek için salona hareket ettiği esnada bir skandalı yaşadı. Edilen bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti; Gran Canaria taraftarı olan otobüs şoförü, antrenmana giden Türk Telekom kafilesini yolu uzatarak dolaştırdı. Kafilenin kaldığı otel ile stadın çok yakın mesafe olmasına rağmen, Başkent ekibinin atrenmana gitmesi oldukçta uzun sürdü. Telekom Başantrenörü Erdem Can, yüksek sesli müziğin çalmasının ardından otobüs şoförünü uyarmak için ayağa kalkerken, şoförün manevra ve ani fren yapması sonucu, kafasını cama vurdu ve boynunu incitti. Erdem Can'a boyunluk takılırken, antrenmanın ardından tetkikler için hastaneye gitti. Olay sırasında obüsün ön camında çatlak meydana geldi. Erdem Can, Gran Canaria maçına boyunlukla çıkabildi.

Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan genel menajer Önder Külçebaş, "Koçumuz yine takımın başında olacak, maça çıkacak. Ama ne yazık ki otobüs şoförünün bize şehir turu attırması, 10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti. Şu anda boyunlukla idman yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürülecek. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama burada ne yazık ki art niyet var. Bunun sorumlusu hesap vermek zorunda. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Ama umarız en başta hocamız sağlıklı olsun." dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Külçebaş, "Bizim için en büyük şey onların duaları, lütfen dualarını ve pozitif enerjilerini bize göndersinler. Ankara'daki taraftarımızdan rica ediyorum, Ankara Spor Salonu'na gelip bizi desteklesinler. Biz maça konsantre olacağız. Savaşmak için maç saatinde hazır olacağız." sözlerini kullandı. GRAN CANARIA'DAN AÇIKLAMA GELDİ Gran Canaria Başkanı Sitapha Savane, yaşanan bu büyük skandalın ardından Canarias Radio isimli radyo kanalına açıklamalarda bulundu. Sitapha Savane, yaşananlara dair şu cümleleri söyledi: “Öğrendiğim kadarıyla tüm bu olanlar yanlış anlaşılmadan dolayı yaşanmış. Türk Telekom’u Gran Canaria Arena’ya götüren şöför, Kanarya Adaları’nın güney kısmında yaşıyor ve Las Palmas’ı (salonun olduğu bölge) çok iyi bilmiyor. Ayrıca İngilizce bilmemesinden dolayı da Türk Telekom tarafıyla sağlıklı bir iletişim kuramamış. Otobüs şöförü, bize otobüste Türklerin saldırısına uğradığını söyledi. Öte yandan Türk Telekom koçu Erdem Can’ın başından yaralandığını da doğruladı.”

TÜRK TELEKOM'DAN KINAMA MESAJI Türk Telekom Basketbol Kulübü, 7Days EuroCup finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile karşılaşacağı maç öncesi yaşanan skandal olayı kınadı. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, basketbol takımının, İspanya'nın Las Palmas kentindeki final maçı öncesi antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüsün şoförünün sebep olduğu üzücü olayla ilgili açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi. Yaşanan olumsuz durum sırasında kafasını cama çarparak boynunu inciten Erdem Can'ın durumuna da değinilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Türk Telekom Basketbol Takımımızı 7Days EuroCup final maçı öncesi antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüsün şoförünün sebep olduğu üzücü olayı kınıyor, en güzel cevabı parkede sportmence mücadele ederek vereceğimize inanıyoruz. Başta başantrenörümüz Erdem Can olmak üzere takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hocamız, hastanedeki tetkikleri sonrası konakladığı otele ulaşmış, boynunda oluşan ciddi travmanın tedavi sürecinin ise üç haftayı bulabileceği bildirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili incelemelerimiz devam ederken, çıkacak sonuçların ve devam eden süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

ERDEM CAN: ELİME VURUP FRENE BASTI Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can da yaşanan olayın bir kaza olmadığını belirterek, "Kimse buna kaza diyemez, organize bir şey vardı. İki gündür mihmandar bile yoktu. Israrla söyledik, 'antrenmana gidiyoruz sesi kısar mısınız' dedik. 'Kısmam bu benim müziğim sizi ilgilendirmez' dedi, sesi kısmak için gidince elime vurup frene bastı." ifadesini kullandı.