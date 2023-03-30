Soğutma ve yangın söndürme çalışmalarının havadan 20 uçak ve karadan 500 kişilik ekiple devam ettiği bilgisini veren Valensiya özerk hükümet başkanı Ximp Puig, sıcak havanın yarından itibaren etkili olacağını belirterek, bu sebeple yangının tekrardan alevlenmemesi için çok dikkatli olunmasını istedi.