        Haberler Dünya İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapıldı | Dış Haberler

        İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapıldı

        İspanya'da Jandarma Merkez Operasyon Birimi (UCO), yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırıldığı bir soruşturma kapsamında azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Madrid'deki genel merkez binasında belge araması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 16:28 Güncelleme:
        Sanchez'in partisinde arama yapıldı

        Ulusal Mahkeme hakimi Santiago Pedraz, PSOE'nin eski üyelerinden Leire Diez ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kamu şirketi olan SEPI'nin eski başkanı Vicente Fernandez hakkında yürütülen kamu sözleşmelerinde yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmayı PSOE'ye de taşıdı.

        PSOE'nin Diez'e yaptığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim Pedraz, bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti.

        İspanyol basınında soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırılarak yer alan haberlerde, PSOE ve Başbakan Pedro Sanchez çevresine yönelik yargı süreçlerini etkileyebilmek ve istikrarsızlaştırmak için PSOE'nin Diez'e yasa dışı ödeme yaptığından şüphelenildiği aktarıldı.

        Haberlerde, ayrıca UCO'nun PSOE'de 2014 yılına kadar uzanan faturaları talep ettiği ve birkaç cep telefonuna el koyduğu ileri sürüldü.

        UCO, PSOE'nin Madrid'deki binasına yapılan baskınla eş zamanlı olarak soruşturma kapsamında suçlanan, PSOE'nin eski üyelerinden Gaspar Zarrias ve Santos Cerdan ile bazı iş insanlarının ev ve ofislerinde de arama gerçekleştirdi.

        "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok"

        Roma'da bulunan ve konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez ise "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Herhangi bir usulsüzlük varsa, gerekli önlemler alınacaktır. Soruşturmanın ciddiyetini küçümsemek istemiyorum. Adalet sistemiyle tam işbirliği içindeyiz." dedi.

        Partisinin eski üyesi Diez'in, hakkında başlatılan dava ile birlikte partiden uzaklaştırıldığını hatırlatan Sanchez, "Herhangi bir yeni usulsüzlük tespit edilirse, daha önce olduğu gibi aynı kararlılıkla hareket etmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

