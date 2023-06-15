TAKIMLAR YARI FİNALE NASIL GELDİ?



UEFA Uluslar Ligi A kategorisinde yer alan iki ekipten İspanya, 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 11 puanla grubundan lider çıkarken rakibi İtalya da aynı sonuçlar ve puanla yarı finale yükselme hakkı kazandı.