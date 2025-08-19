İspanya La Liga'da 1. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İspanya La Liga'nın 1. haftasının son maçı, Elche-R. Betis mücadelesiyle tamamlandı.

Elche ile R. Betis'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Atl. Madrid, rakibi Espanyol'a karşı 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Espanyol puanını 3'e yükseltirken Atl. Madrid 0 puanda kaldı.

Ath. Bilbao'nun konuğu olarak sahaya çıkan Sevilla, maçı 3-2 kaybederek haftayı 0 puanla kapattı; Ath. Bilbao ise puanını 3'e yükseltti.

Mallorca'a ligin 1. haftasında konuk olan Barcelona, rakibini 3-0 yenerek 3 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Mallorca ise 0 puanda kaldı.

R. Vallecano, 1. haftada oynanan mücadelede Girona'yı 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Vallecano böylece 3 puana yükseldi. R. Vallecano'nu ağırlayan Girona ise 0 puanda kaldı.

Villarreal, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Oviedo'nu 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Villarreal puanını 3'e yükseltti.

Alaves, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Levante'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Alaves puanını 3'e yükseltti.