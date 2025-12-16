İspanya La Liga'da 15. haftanın sonuçları ve puan durumu

İspanya La Liga'nın 15. haftasının son mücadelesi, Osasuna-Levante arasında gerçekleşti.

Osasuna, ligin 15. haftasında Levante'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.

Real Madrid, kendi evinde ağırladığı Celta Vigo'a mağlup olarak haftayı 36 puanla tamamlarken, Celta Vigo deplasmandan aldığı galibiyetle puanını 19'a yükseltti.

Zorlu deplasman mücadelesinde Sevilla, rakibi Valencia ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Sevilla 17 puana ulaşırken Valencia ise 15 puana yükseldi.

Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Atl. Madrid, rakibi Ath. Bilbao'a karşı 1-0 mağlup olarak puan kaybetti. Atl. Madrid'in bu puan kaybı ile ev sahibi Ath. Bilbao puanını 23'e yükseltirken Atl. Madrid 31 puanda kaldı.

Barcelona, R. Betis'i 5-3 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 40 yaparken R. Betis ise 24 puanda kaldı.

Oviedo ile Mallorca'nın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.