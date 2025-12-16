Habertürk
        İspanya La Liga'da 15. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 15. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 15. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Barcelona, Atl. Madrid ve Sevilla haftayı galibiyetle kapattı. Real Madrid ise puan kaybına uğradı. Ligde tamamlanan 15. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Giriş: 16.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 15. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İspanya La Liga'nın 15. haftasının son mücadelesi, Osasuna-Levante arasında gerçekleşti.

        Osasuna, ligin 15. haftasında Levante'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.

        Real Madrid, kendi evinde ağırladığı Celta Vigo'a mağlup olarak haftayı 36 puanla tamamlarken, Celta Vigo deplasmandan aldığı galibiyetle puanını 19'a yükseltti.

        Zorlu deplasman mücadelesinde Sevilla, rakibi Valencia ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Sevilla 17 puana ulaşırken Valencia ise 15 puana yükseldi.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Atl. Madrid, rakibi Ath. Bilbao'a karşı 1-0 mağlup olarak puan kaybetti. Atl. Madrid'in bu puan kaybı ile ev sahibi Ath. Bilbao puanını 23'e yükseltirken Atl. Madrid 31 puanda kaldı.

        Barcelona, R. Betis'i 5-3 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 40 yaparken R. Betis ise 24 puanda kaldı.

        Oviedo ile Mallorca'nın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Ligin 15. haftasında Villarreal ile Getafe karşılaştı. Villarreal rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Ligin 15. haftasında Alaves ile R. Sociedad karşılaştı. Alaves rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Ligin 15. haftasında Elche ile Girona karşılaştı. Elche rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Ligin bu haftasında Espanyol ile R. Vallecano karşı karşıya geldi.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 15. Haftanın Sonuçları
        05.12.2025 23:00
        Real Oviedo
        0
        Mallorca
        0
        İY(0-0)
        06.12.2025 16:00
        Villarreal
        2
        Getafe
        0
        İY(1-0)
        06.12.2025 18:15
        Deportivo Alaves
        1
        Real Sociedad
        0
        İY(1-0)
        06.12.2025 20:30
        Real Betis
        3
        Barcelona
        5
        İY(1-4)
        06.12.2025 23:00
        Athletic Bilbao
        1
        Atletico Madrid
        0
        İY(0-0)
        07.12.2025 16:00
        Elche
        3
        Girona
        0
        İY(1-0)
        07.12.2025 18:15
        Valencia
        1
        Sevilla
        1
        İY(0-0)
        07.12.2025 20:30
        Espanyol
        1
        Rayo Vallecano
        0
        İY(1-0)
        07.12.2025 23:00
        Real Madrid
        0
        Celta Vigo
        2
        İY(0-0)
        08.12.2025 23:00
        Osasuna
        2
        Levante
        0
        İY(2-0)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 15. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		16 13 1 2 40 27
        2
        Real Madrid
        		16 11 3 2 36 17
        3
        Villarreal
        		15 11 2 2 35 18
        4
        Atletico Madrid
        		16 9 4 3 31 13
        5
        Espanyol
        		15 8 3 4 27 3
        6
        Real Betis
        		15 6 6 3 24 6
        7
        Athletic Bilbao
        		16 7 2 7 23 -5
        8
        Getafe
        		15 6 2 7 20 -4
        9
        Elche
        		15 4 7 4 19 1
        10
        Celta Vigo
        		15 4 7 4 19 -1
        11
        Deportivo Alaves
        		15 5 3 7 18 -2
        12
        Rayo Vallecano
        		15 4 5 6 17 -3
        13
        Sevilla
        		15 5 2 8 17 -4
        14
        Real Sociedad
        		15 4 4 7 16 -3
        15
        Osasuna
        		15 4 3 8 15 -4
        16
        Valencia
        		15 3 6 6 15 -9
        17
        Mallorca
        		15 3 5 7 14 -7
        18
        Girona
        		15 2 6 7 12 -16
        19
        Real Oviedo
        		15 2 4 9 10 -15
        20
        Levante
        		15 2 3 10 9 -12

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 16. Hafta Maçları
        12.12.2025 23:00
        Real Sociedad
        Girona
        13.12.2025 16:00
        Atletico Madrid
        Valencia
        13.12.2025 18:15
        Mallorca
        Elche
        13.12.2025 20:30
        Barcelona
        Osasuna
        13.12.2025 23:00
        Getafe
        Espanyol
        14.12.2025 16:00
        Sevilla
        Real Oviedo
        14.12.2025 18:15
        Celta Vigo
        Athletic Bilbao
        14.12.2025 23:00
        Deportivo Alaves
        Real Madrid
        15.12.2025 23:00
        Rayo Vallecano
        Real Betis
