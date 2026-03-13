Real Madrid- Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, Elche ile karşı karşıya geliyor. Ligde 63 puanla ikinci sırada yer alan eflatun-beyazlılar, Barcelona ile puan farkını azaltmak istiyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ''Real Madrid- Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid'in ilk 11'inde Arda Güler olacak mı merak ediliyor. İşte Real Madrid- Elche maçı tarihi, saati ve muhtemel 11'leri...
Real Madrid, La Liga’nın 28. haftasında Elche'yi konuk ediyor. Valverde'nin hatrick yaptığı Manchester City maçını 3-0 kazanan eflatun beyazlılar, gözünü Elche'ye çevirdi. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler Real Madrid- Elche maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Real Madrid- Elche maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid- Elche maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de olacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…
REAL MADRİD- ELCHE MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Elche maçı 14 Mart Cumartesi günü 23.00'te oynanacak.
REAL MADRİD- ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli yıldızımız Arda Güler, Elche karşısında maça ilk 11'de çıkması bekleniyor.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Arnold, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Thiago, Arda, Gonzalo, Vinicius