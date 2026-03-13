Canlı
        Haberler Bilgi Spor İspanya La Liga: Real Madrid- Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Real Madrid- Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, Elche ile karşı karşıya geliyor. Ligde 63 puanla ikinci sırada yer alan eflatun-beyazlılar, Barcelona ile puan farkını azaltmak istiyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ''Real Madrid- Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid'in ilk 11'inde Arda Güler olacak mı merak ediliyor. İşte Real Madrid- Elche maçı tarihi, saati ve muhtemel 11'leri...

        Giriş: 13.03.2026 - 13:33
        1

        Real Madrid, La Liga’nın 28. haftasında Elche'yi konuk ediyor. Valverde'nin hatrick yaptığı Manchester City maçını 3-0 kazanan eflatun beyazlılar, gözünü Elche'ye çevirdi. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler Real Madrid- Elche maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Real Madrid- Elche maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid- Elche maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de olacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        2

        REAL MADRİD- ELCHE MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid- Elche maçı 14 Mart Cumartesi günü 23.00'te oynanacak.

        3

        REAL MADRİD- ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

        Son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli yıldızımız Arda Güler, Elche karşısında maça ilk 11'de çıkması bekleniyor.

        5

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Courtois, Arnold, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Thiago, Arda, Gonzalo, Vinicius

        6
