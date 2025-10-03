Real Madrid- Villarreal maçına sayılı saatler kaldı. Sezona 6'da 6 yaparak iyi bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Atletico Madrid karşısında 5-2 yenilerek ilk mağlübiyetini aldı. Öte yandan 5 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlübiyeti olan Villarreal, Real Madrid'in ardından üçüncü sırada yer buldu. Peki, Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman ve hangi kanalda?