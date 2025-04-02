İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü!

Defensa Central'de yer alan habere göre, Rüdiger, Arda için "Dünyanın en iyi sol ayağı, harika pas, kardeşim..." dedi. Haberde iki futbolcudan da övgüyle bahsedilerek "İkisi de Real Sociedad karşısında alınan sonuçta önemli rol oynadı. Arda ve Rüdiger zor anlarda sahaya çıktılar ve maçın kaderini belirlediler" yorumu yapıldı.