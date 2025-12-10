İspanyol devi, Mohamed Salah'ı istiyor
İspanyol devi Barcelona, Liverpool'da mutlu olmadığını açıklayan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz ekibi Liverpool'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Mohamed Salah'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; hücum hattına acil olarak takviye yapmayı planlayan Barcelona, Mısırlı yıldızı renklerine bağlamayı ciddi biçimde değerlendiriyor.
YAMAL'IN YENİ POZİSYONU 10 NUMARA OLABİLİR
Teknik direktör Hansi Flick'in, Lamine Yamal'ı 10 numara pozisyonuna çekmek istemesinden ötürü sağ beke Salah'ı getirmeyi arzuladığı aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.