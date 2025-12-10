Habertürk
        İspanyol devi, Mohamed Salah'ı istiyor - Futbol Haberleri

        İspanyol devi, Mohamed Salah'ı istiyor

        İspanyol devi Barcelona, Liverpool'da mutlu olmadığını açıklayan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 14:17 Güncelleme: 10.12.2025 - 14:17
        İspanyol devi, Mohamed Salah'ı istiyor!
        İngiliz ekibi Liverpool'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Mohamed Salah'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

        İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; hücum hattına acil olarak takviye yapmayı planlayan Barcelona, Mısırlı yıldızı renklerine bağlamayı ciddi biçimde değerlendiriyor.

        YAMAL'IN YENİ POZİSYONU 10 NUMARA OLABİLİR

        Teknik direktör Hansi Flick'in, Lamine Yamal'ı 10 numara pozisyonuna çekmek istemesinden ötürü sağ beke Salah'ı getirmeyi arzuladığı aktarıldı.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        2025/26 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

