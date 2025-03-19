İspanyollardan çok konuşulacak Arda Güler yorumu
Milli Takım kampına katılan Arda Güler'in Real Madrid'de az forma şansı bulması gündem olmaya devam ediyor. Genç oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağına yönelik haberler yapılırken MARCA Gazetesi, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, son günlerde İspanyol basınında kendisine oldukça yer buluyor.
Transfer iddialarıyla konuşulan genç oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağına yönelik haberler yapılırken MARCA Gazetesi, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Liglere verilen arada Arda Güler'in A Milli Takım ile forma giyeceği için mutlu olduğuna dikkat çekilirken Real Madrid'de forma şansı bulamaması "Anlamak zor" denilerek değerlendirildi.
MARCA'da yapılan yorumda "Arda'nın Türkiye'de bir yıldız olup Madrid'de neden bu kadar az oynadığını anlamak zor" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Real Madrid'den kiralık olarak dahi ayrılmayı düşünmediği ve kulüpte başarılı olmayı planladığı aktarıldı.
Genç yıldız Arda Güler'in transfer için son dönemde adı Inter, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarla anılmıştı.