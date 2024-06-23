Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Isparta 32 Spor, Fuat Buruk'a emanet - Futbol Haberleri

        Isparta 32 Spor, Fuat Buruk'a emanet

        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'da yönetim görev dağılımını yaptıktan sonra ilk iş olarak teknik kadroyu belirledi. Isparta 32 Spor, Fuat Buruk ile anlaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:29 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta 32 Spor'da Fuat Buruk dönemi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'un yeni teknik direktörü Fuat Buruk oldu.

        Uzun yıllardır Hamza Hamzaoğlu ile birlikte çalışan Buruk, İstanbulspor, Çaykur Rizespor, Malatyaspor, Eyüpspor, Denizlispor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Bursaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor’da görev yaptı.

        Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, temmuz ayında lansman tanıtımın olacağını ve transfer çalışmalarının da başladığını bildirdi. Başkan Özdemir, Galatasaray altyapısından da futbolcu desteği alacaklarını ifade etti. İstanbul’daki toplantıda Galatasaray Altyapı Sorumlusu Orhan Atik, Asbaşkan Nuri Top, Store Sorumlularından Akif Eryiğit ve Tesis Sorumlusu Osman Akkoç da hazır bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?