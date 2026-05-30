Isparta'da hafif ticari araç direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Isparta'nın Büyükhacılar köyünde Hasan Karabulut’un kullandığı, hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan İsmail Aktaş, Osman V. ile Mustafa K. hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.