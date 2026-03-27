Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 27.03.2026 - 10:38 Güncelleme:
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Eğirdir yolunda Mehmet Akbıyıkın (52) kullandığı motosiklet ile İ.C.Mnin kullandığı plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Akbıyıkın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
