Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

"Ölü buldum" dediği sevgilisini boğarak katletmiş!

İstanbul'da, polisi arayan 49 yaşındaki Bilge D., banyodan çıktığında 59 yaşındaki erkek arkadaşı Fesih Dener'i ölü bulduğunu söyledi. Bilge D.'nin önce tanık olarak ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Ancak yapılan otopsi raporunda Dener'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ekipleri tarafından gözaltına alınan Bilge D., cinayeti itiraf etti. Daha Az Göster