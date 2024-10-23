Isparta'da öğrenci yurdunda çakmak gazı tüpleri patladı: 1 yaralı

Isparta'da Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun bodrum katında önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; patlamanın olduğu odada kalan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo ve Televizyon 3. sınıf öğrencisi Ramazan Kazak (25) yaralandı. Elleri, ayakları ve yüzünde yanıklar oluşan Kazak, sağlık ekiplerince önce Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yapılan incelemede, patlamanın, odada bulunan çok sayıdaki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.