Isparta'da tartıştığı akrabasını silahla yaralayıp, yaşamına son verdi

Isparta'da akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, olayda 18 yaşındaki bir kişi yaralanırken saldırgan aynı silahla yaşamına son verdi, haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken sinir krizi geçirerek bayılan bir kadına ise ekipleri müdahale etti.

İKAMETİNDE BULUŞULDU

İHA'daki habere göre olay; gece 00.30 sıralarında Isparta'da Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan S.E.E.'nin ikametinde akrabaları D.Ç. (36), R.Ç. (18) ve Ü.Ç. ile buluştu.

BİLİNMEYEN TARTIŞMA ÇIKTI

Bir süre sonra akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA SOKAĞA TAŞINDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kavga sokakta devam etti.

AKRABALARINA ATEŞ AÇTI

Evden çıkan S.E.E. yanında bulunan silahla sokakta bulunan akrabalarına ateş açtı.

1 KİŞİ YARALANDI

S.E.E.'nin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki R.Ç. yaralandı.

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Akrabasını tabanca ile yaralayan ve ardından yeniden ikamete giren S.E.E. aynı silahla hayatına son verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

S.E.E.'nin silahından çıkan kurşunla yaralanan R.Ç.'nin kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İkamet içerisinde bulunan S.E.E.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 2 adet boş kovan ile 1 adet silah bulundu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberi alarak olay yerine gelen yakınları, S.E.E.'nin bulunduğu apartman önünde gözyaşlarına boğuldu. Büyük üzüntü yaşayan yakınları sinir krizi geçirip bayıldı. O anlarda sağlık ekipleri kadına müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.