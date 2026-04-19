        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da tartıştığı akrabasını silahla yaralayıp, yaşamına son verdi | Son dakika haberleri

        Isparta'da tartıştığı akrabasını silahla yaralayıp, yaşamına son verdi

        Isparta'da akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. S.E.E., sokakta akrabalarına ateş açarak 18 yaşındaki R.Ç.'yi yaraladıktan sonra evine dönerek aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 11:36 Güncelleme:
        Akrabasını vurup intihar etti

        Isparta'da akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, olayda 18 yaşındaki bir kişi yaralanırken saldırgan aynı silahla yaşamına son verdi, haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken sinir krizi geçirerek bayılan bir kadına ise ekipleri müdahale etti.

        İKAMETİNDE BULUŞULDU

        İHA'daki habere göre olay; gece 00.30 sıralarında Isparta'da Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan S.E.E.'nin ikametinde akrabaları D.Ç. (36), R.Ç. (18) ve Ü.Ç. ile buluştu.

        BİLİNMEYEN TARTIŞMA ÇIKTI

        Bir süre sonra akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        KAVGA SOKAĞA TAŞINDI

        Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kavga sokakta devam etti.

        AKRABALARINA ATEŞ AÇTI

        Evden çıkan S.E.E. yanında bulunan silahla sokakta bulunan akrabalarına ateş açtı.

        1 KİŞİ YARALANDI

        S.E.E.'nin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki R.Ç. yaralandı.

        AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

        Akrabasını tabanca ile yaralayan ve ardından yeniden ikamete giren S.E.E. aynı silahla hayatına son verdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

        S.E.E.'nin silahından çıkan kurşunla yaralanan R.Ç.'nin kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        İkamet içerisinde bulunan S.E.E.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

        OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 2 adet boş kovan ile 1 adet silah bulundu.

        YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Haberi alarak olay yerine gelen yakınları, S.E.E.'nin bulunduğu apartman önünde gözyaşlarına boğuldu. Büyük üzüntü yaşayan yakınları sinir krizi geçirip bayıldı. O anlarda sağlık ekipleri kadına müdahale etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

