TOKİ Isparta kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. Keçiborlu, Merkez (Kuleönü, Sav), Yalvaç, Aksu, Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent ve Yenişarbademli ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirleneceği Isparta TOKİ kura çekimi 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı. Toplamda 1828 konutun kazananlarının belirleneceği TOKİ Isparta kura çekimi 24 Ocak Salı günü sona erecek. İşte, 2023 TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...