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TOKİ Isparta kuraları canlı yayında çekiliyor! Isparta kura çekimi sonuçları sorgulama

Isparta TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi, 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla canlı yayında belirlenmeye başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Isparta kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. TOKİ Isparta kura çekimi ilk gününde Keçiborlu, Merkez (Kuleönü, Sav), Yalvaç ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenecek. İşte, 2023 Isparta TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme linki...

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  • ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Isparta kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ Isparta kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. Keçiborlu, Merkez (Kuleönü, Sav), Yalvaç, Aksu, Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent ve Yenişarbademli ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirleneceği Isparta TOKİ kura çekimi 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı. Toplamda 1828 konutun kazananlarının belirleneceği TOKİ Isparta kura çekimi 24 Ocak Salı günü sona erecek. İşte, 2023 TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
  • ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Isparta kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA TAKVİMİ

    18 - 21 Ocak 2023: Kocaeli

    18 - 22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23 - 24 Ocak 2023: Isparta

    23 - 28 Ocak 2023: Bursa 

    25 Ocak 2023: Burdur

    26 - 27 Ocak 2023: Denizli
  • ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Isparta kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ Isparta kura çekimi 23 ve 24 Ocak günlerinde yapılacak. Saat 10:00'da başlayacak kuralar Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek.

    Keçiborlu, Merkez (Kuleönü, Sav), Yalvaç, Aksu, Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent ve Yenişarbademli ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri 23-24 Ocak günlerinde belirlenecek.
  • ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Isparta kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ ISPARTA KURA TARİHLERİ

    Isparta Keçiborlu 23.01.23 10.00

    Isparta Merkez 23.01.23 10.00

    Isparta Merkez Kuleönü 23.01.23 10.00

    Isparta Merkez Sav 23.01.23 10.00
  • ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Isparta kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    Isparta Yalvaç 23.01.23 10.00

    Isparta Atabey 3. Etap 24.01.23 10.00

    Isparta Gelendost 3. Etap 24.01.23 10.00

    Isparta Gönen 24.01.23 10.00

    Isparta Senirkent 24.01.23 10.00
  • ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Isparta kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    23 OCAK 2023 ISPARTA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    ISPARTA TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Isparta kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Isparta kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    ISPARTA KONUTLARI NELERE YAPILACAK?

    AKSU 2. ETAP: 100 konut

    ATABEY 3. ETAP: 100 konut

    GELENDOST 3. ETAP: 100 konut

    GÖNEN: 71 konut

    KEÇİBORLU: 150 konut
  • ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Isparta kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    MERKEZ KULEÖNÜ: 150 konut

    MERKEZ: 350 konut

    MERKEZ SAV: 150 konut

    SENİRKENT: 100 konut

    YALVAÇ: 150 konut

    YENİŞARBADEMLİ: 94 konut

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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