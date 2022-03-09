Isparta ve Afyon'da okullar yarın yani 10 Mart Perşembe günü tatil mi? Yarın Isparta ve Afyon 'da kar yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, kar yağışının etkili olacağı birçok il gibi yarın Isparta ve Afyon 'da okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabı...