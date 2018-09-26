Yardım bahanesiyle kaçırıyordu

Edinilen bilgiye göre, gideceği yere götürmek için Nurten Akyıldız'ı aracına alan B.Ç.’nin daha sonra kadını boğarak öldürdüğü ve kolundaki ziynet eşyasını gasp ettiği ortaya çıktı. İHA'nın haberine göre, talihsiz kadını daha sonra Gökçay Mesireliği’nde gömdüğü tespit edilen B.Ç.’nin evinde yapılan aramalarda Nurten Akyıldız'a ait ziynet eşyasının ele geçirildiği öğrenildi. Diğer taraftan, Akyıldız'ın bir süredir kayıp olarak arandığı belirtildi.

TEMMUZ AYINDAN BU YANA KAYIP OLARAK ARANIYORDU

B.Ç, Isparta’da geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana kayıp olan Suna Özbey'i de öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu Özbey'in cesedi de zanlının itiraf ettiği Kentteki Atış Poligonu’nda bulundu.

18 YIL ÖNCE DE AYNI SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Son 2 cinayet ve gasp suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen B.Ç.’nin yaklaşık 18 yıl önce de gasp maksadıyla M.G. isimli bir kadını kaçırdığı, daha sonra bu kadını da bıçaklayarak öldürdüğü, bu yüzden hüküm giydiği ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.





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