İSRA SURESİ 105 - 106. AYETİ MEALİ

İsra suresi 105 - 106. ayeti meali ve anlamı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İsra suresi 105 - 106. ayeti anlamı:

"(105) Biz Kur’an’ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da (sana) yalnız gerçeği söyleyerek geldi; seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

(106) Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik."