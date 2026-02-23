Canlı
        İsrail, ABD'nin İran'a olası saldırısını değerlendiriyor

        İsrail, ABD’nin İran'a olası saldırısını değerlendiriyor

        İsrail güvenlik kabinesinin, ABD'nin İran'a muhtemel saldırısı ve bölgesel çatışma olasılıklarını görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 01:22
        İsrail, ABD'nin İran'a olası saldırısını değerlendiriyor

        İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD'nin İran’a olası saldırısını yakın zamanda başlatabileceği değerlendirmelerinin ardından kabine üyelerinin İran ve çeşitli cepheler üzerine kapsamlı brifing alacağı bildirildi.

        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık Haberi Görüntüle

        Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yalnızca bazı danışmanları ve güvenlik yetkilileriyle ABD'nin İran'a saldırması durumunda Hizbullah’ın nasıl hareket edebileceğine ilişkin bir toplantı yaptığı da belirtildi.

        Öte yandan haberde, İsrailli yetkililerin olası bir ABD saldırısında Hizbullah'ın İsrail ile çatışmaya girip girmeyeceği konusunda görüş ayrılığı içinde olduğu da aktarıldı.

        NETANYAHU'NUN TRUMP'IN İRAN POLİTİKASI KONUSUNDA ENDİŞELİ OLDUĞU İDDİASI

        İsrail'de İran'ın nükleer programına ilişkin ek teklifler sunarak daha fazla zaman kazanmaya çalışacağı, Washington ve Tahran arasındaki anlaşmazlık konularının çok olması nedeniyle bu aşamada bir anlaşmaya varılma şansının sınırlı olduğu görüşünün hakim olduğu kaydedildi.

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu ay başında Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden sonra, Trump'ın İran hakkındaki tutumunu anlamakta zorlandığını belirttiği aktarıldı.

        Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu, Trump’la görüşmesinin ardından üst düzey ABD’li bir yetkiliye, "Hala bizimle mi?" diye sordu ve durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

        ABD VE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

        İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

        Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

        Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

