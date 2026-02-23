İsrail, ABD’nin İran'a olası saldırısını değerlendiriyor

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD'nin İran’a olası saldırısını yakın zamanda başlatabileceği değerlendirmelerinin ardından kabine üyelerinin İran ve çeşitli cepheler üzerine kapsamlı brifing alacağı bildirildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yalnızca bazı danışmanları ve güvenlik yetkilileriyle ABD'nin İran'a saldırması durumunda Hizbullah’ın nasıl hareket edebileceğine ilişkin bir toplantı yaptığı da belirtildi.

Öte yandan haberde, İsrailli yetkililerin olası bir ABD saldırısında Hizbullah'ın İsrail ile çatışmaya girip girmeyeceği konusunda görüş ayrılığı içinde olduğu da aktarıldı.

NETANYAHU'NUN TRUMP'IN İRAN POLİTİKASI KONUSUNDA ENDİŞELİ OLDUĞU İDDİASI

İsrail'de İran'ın nükleer programına ilişkin ek teklifler sunarak daha fazla zaman kazanmaya çalışacağı, Washington ve Tahran arasındaki anlaşmazlık konularının çok olması nedeniyle bu aşamada bir anlaşmaya varılma şansının sınırlı olduğu görüşünün hakim olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu ay başında Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden sonra, Trump'ın İran hakkındaki tutumunu anlamakta zorlandığını belirttiği aktarıldı.