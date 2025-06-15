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        Haberler Dünya İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil, rejimin bizi yok etme kabiliyetini yıkmak | Dış Haberler

        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil, rejimin bizi yok etme kabiliyetini yıkmak

        İsrail ve İran arasındaki çatışmalar tüm yıkıcılığıyla devam ediyor. İsrail tarafı eylemlerini savunurken, "Amacımız İran rejimini değiştirmek değil. Amacımız bu rejimin bizi yok etme kabiliyetini ortadan kaldırmak" olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da İran'ın "çok ağır bedel ödeyeceğini" belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 17:56 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:56
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        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
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        İsrail'in saldırılarıyla başlayan İsrail-İran çatışması 3. gününde tüm şiddetiyle sürüyor. İki taraf da birbirine füze ve drone'larla saldırırken; iki ülke de stratejik hedefleri vurmayı çabalıyor.

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        İsrail ordusu, amaçlarının İran'daki rejimi değiştirmek olmadığını, rejimin kendilerini yok edebilecek gücünü ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, İran'ın Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentindeki saldırısı nedeniyle "çok ağır bedel ödeyeceğini" öne sürdü.

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        İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan ve 6 kişinin öldüğü bölgede incelemelerde bulunduğu belirtildi.

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        İran’ın "kasıtlı olarak" sivilleri hedef aldığını savunan Netanyahu, "İran, çok ağır bir bedel ödeyecek. Hedeflerimize ulaşacağız ve onları ezici bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada, Netanyahu’nun, "İran'ın İsrail şehirlerine atabileceği bir nükleer silahı olsaydı ne olurdu, bunun gibi 20 bin füzesi olsaydı ne olurdu?" ifadelerine yer verildi.

        OHAL uzatıldı

        İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

        İsrail Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime uzaktan çevrim içi devam edileceğini duyurdu, sınavların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

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