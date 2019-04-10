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İsrail’de genel seçimlerin sona ermesiyle sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının ardından hem mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu hem de eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz zafer ilan etti. Sandık çıkış anketlerine göre Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz hareketinin 36 ya da 37 sandalye alacağı, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud partisinin ise sandalye sayısının ise 33 ile 36 arasında olacağı belirtildi.
Gantz, “Biz kazandık! İsrail halkı sözünü söyledi. Binlerce aktiviste ve bir milyondan fazla seçmene teşekkür ederim. Bu seçimlerin açık bir kazananı ve açık bir kaybedeni var. Netanyahu 40 sandalye sözü verdi ve kaybetti.” dedi. Netanyahu ise “Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜNÜ SAVUNANLARA OY ÇIKMADI
AA'nın haberine göre; Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrailli seçmenlerin iki devletli çözüm modelini savunanlara oy vermeyip buna karşı çıkanların desteklendiğini belirtti.
Ureykat, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, erken genel seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre "İsrailli seçmenlerin sandıkta oylarını ırkçılık yapan taraflara" verdiğini ifade etti.
Genel Sekreter, Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunan İsrail'deki partilerin, 120 milletvekilinin bulunduğu Mecliste sadece 18 sandalyeye sahip olabildiklerini kaydetti.
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