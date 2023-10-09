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        Haberler Ekonomi Enerji İsrail'deki çatışmalar sonrası Goldman Sachs'tan petrol fiyatı değerlendirmesi - Enerji Haberleri

        Goldman'dan petrol değerlendirmesi

        Goldman Sachs İsrail'deki çatışmaların ilk aşamada küresel petrol üretiminde bir etkisinin görülmediğini ve Brent petrolün varil fiyatının Haziran 2024'e kadar 100 dolara yükseleceği tahminini koruduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:28
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        Goldman'dan petrol değerlendirmesi
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        Goldman Sachs, yayınladığı notta hafta sonu İsrail'de başlayan çatışmaların petrol fiyatlarına olası etkisini değerlendirdi.

        Söz konusu notta yaşanan çatışmaların kısa vadeli petrol stokları üzerinde ilk aşamada büyük bir etkisinin görülmediği belirtildi. Ancak saldırıların, İsrail'in Suudi Arabistan'la ilişkilerinin normalleşme olasılığını ve buna bağlı olarak zamanla Suudi üretimindeki artışı azalttığı ifade edildi.

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        Goldman, Brent petrolün varil fiyatının Haziran 2024'e kadar 100 dolara çıkacağı tahminini koruduğunu açıklarken, yaşananların bu aşamada küresel petrol üretimi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını belirtti.

        Hafta sonu başlayan çatışmaların ardından sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'lük yükselişle 87 doların üzerine tırmandı.

        Artan çatışmanın Suudi-İsrail ilişkilerinde yakın vadede normalleşme olasılığını azalttığını söyleyen Goldman, Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik ekstra üretim kesintilerini 2025'in ilk çeyreğine kadar kademeli olarak gevşetmesini beklediğini ifade etti. Banka, Suudi ham üretiminin 2024'te günlük 9 milyon varil seviyesinde sabit kalacağı daha olası bir senaryonun, Aralık 2024 Brent petrol varil fiyatı tahminini 104 dolara çıkaracağını söyledi.

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        İRAN'IN ÜRETİMİNDE AŞAĞI YÖNLÜ RİSK

        Goldman, çatışma sebebiyle İran'ın üretim tahminlerine yönelik risklerin artık aşağı yönlü olduğunu vurguladı. İran'ın 2024 üretiminde günlük 100.000 varillik bir düşüşün, 2024 sonu Brent petrol fiyatını varil başına 1 doların biraz üzerinde artıracağı bilgisini paylaştı.

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