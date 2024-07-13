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        Haberler Dünya İsrail'den Han Yunus'a kanlı saldırı: Onlarca Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail'den Han Yunus'a kanlı saldırı: Onlarca Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail kuvvetleri Gazze'deki Han Yunus bölgesine saldırı düzenledi, 71 Filistinli hayatını kaybetti, 289 kişi yaralandı. İsrail tarafı operasyonun Hamas'ın askeri kanadının liderine yapıldığını öne sürerken, Hamas ise bu operasyonla İsrail'in ateşkesle ilgilenmediğini ortaya koyduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:27
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        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
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        Hamas'ın medya ofisi, Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş insanların barındığı çadırları vuran bir İsrail saldırısında 71 Filistinlinin öldüğünü ve 289 kişinin yaralandığını açıkladı.

        "İsrail işgal ordusu Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadır kamplarını bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. İsrail'in iddiaları saçmalık. Korkunç katliamı meşrulaştırmayı amaçlıyor. Yaşananlar Amerika'nın desteği ve dünyanın sessizliği ile desteklenen soykırım savaşının vahim bir tırmanışıdır."

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        İsrail ordusu haberi incelediğini söylerken, ordu radyosuna açıklama yapan 3 kaynak, "Bu saldırı çok kritikti. Ana hedef Hamas askeri kanadı lideri Muhammed Deif'ti" dedi. İsrail tarafı, Deif'in insani bölgede saklandığını öne sürdü.

        Hamas'tan yapılan açıklamada ise hayatını kaybedenlerin masum siviller olduğu belirtilirken, "Bu gerilimi ciddi olarak tırmandırdı. Bu saldırı, İsrail tarafının ateşkesle ilgilenmediğini ortaya koydu" dedi.

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