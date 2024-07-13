İsrail'den Han Yunus'a kanlı saldırı: Onlarca Filistinli hayatını kaybetti

Hamas'ın medya ofisi, Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş insanların barındığı çadırları vuran bir İsrail saldırısında 71 Filistinlinin öldüğünü ve 289 kişinin yaralandığını açıkladı.

"İsrail işgal ordusu Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadır kamplarını bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. İsrail'in iddiaları saçmalık. Korkunç katliamı meşrulaştırmayı amaçlıyor. Yaşananlar Amerika'nın desteği ve dünyanın sessizliği ile desteklenen soykırım savaşının vahim bir tırmanışıdır."

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İsrail ordusu haberi incelediğini söylerken, ordu radyosuna açıklama yapan 3 kaynak, "Bu saldırı çok kritikti. Ana hedef Hamas askeri kanadı lideri Muhammed Deif'ti" dedi. İsrail tarafı, Deif'in insani bölgede saklandığını öne sürdü.