İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor tesislerini yönetmek için kurulan şirketin çalışanları, üniversiteyi 4,4 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin üniversitenin banka İBAN numarasını, kendi İBAN numaralarıyla değiştirerek, üyelik aidatlarını hesaplarına gönderilmesi... Daha Fazla Göster İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor tesislerini yönetmek için kurulan şirketin çalışanları, üniversiteyi 4,4 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin üniversitenin banka İBAN numarasını, kendi İBAN numaralarıyla değiştirerek, üyelik aidatlarını hesaplarına gönderilmesini sağladıkları öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında iki şirket yöneticisi, yüzme antrenörleri, spor uzmanı ve büro memurları ile, kısa bir süre özel üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan bir kişinin bulunduğu belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha Az Göster