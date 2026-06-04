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        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 21:12 Güncelleme:
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        İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı

        Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen ülkenin güneyini bombalamaya devam ettiğine dikkat çekildi.

        İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesinde düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, İsrail'in ayrıca Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi de bombaladığı kaydedildi.

        Haberde, İsrail ordusunun hem savaş uçakları hem de insansız hava araçlarıyla (İHA) Nebatiye'ye bağlı Deyr Antar, Kefr Tebnit, Ernun, Şevkeyn ve Zubdeyn beldelerini bombaladığı ifade edildi.

        Bu arada İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

        Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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