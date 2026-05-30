Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı: 11 ölü | Son dakika haberleri

        İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı: 11 ölü

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere dün düzenlediği hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 01:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı: 11 ölü

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sur'a bağlı Maarub beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, biri sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre açıklamada, Abbasiye beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

        Sur'a bağlı Teyr Diba beldesini hedef alan hava saldırısında ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        REKLAM

        Bakanlık açıklamasında, sağlık ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, İsrail'in sağlık personelini askeri hedef haline getirdiği vurgulandı.

        İSRAİL'İN GÜNEYE SALDIRILARI SÜRDÜ

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Cizzin bölgesinde yer alan Katrani ve Serire beldelerinin çevresine hava saldırıları düzenledi.

        İsrail ordusu ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Dibbin beldesini 2 kez hedef alırken, Ensar beldesindeki açık bir araziye İHA saldırısı gerçekleştirdi.

        İsrail topçuları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Furun ve Ganduriyye beldelerini bombalarken, savaş uçakları Mercayun ilçesindeki Bılat beldesine 4 hava saldırısı düzenledi.

        İsrail uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Zerariye beldesinin çevresini 2 füzeyle hedef aldı.

        HİZBULLAH 20'DEN FAZLA SALDIRIYLA KARŞILIK VERDİĞİNİ AÇIKLADI

        Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak dün Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki beldelerde İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 20'den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı.

        REKLAM

        Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, Haddasa, Yahmur Şakif, Doğu Zavtar, Bayyada, Nakura ve Reşaf'taki İsrail askerleri ve askeri araçlarının füzeler, patlayıcılar ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

        Açıklamalarda ayrıca İsrail ordusuna ait çok sayıda Merkava tankı, D9 buldozeri ve askeri aracın vurulduğu, İsrail'in kuzeyindeki Ras Nakura'daki Demir Kubbe platformunun da İHA'yla hedef alındığı kaydedildi.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 27 Mayıs 2026 (İran'ın Anlaşma Taslağını ABD Yalanladı)

        Cumhurbaşkanı'ndan bayram mesajı. Özel ve Baçeli'nin telefon görüşmesi. Özel döneminin araçları satılıyor. İran'ın anlaşma taslağını ABD yalanladı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #israil
        #lübnan
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Tatilciler dönüş yolunda
        Tatilciler dönüş yolunda
        Mut'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Mut'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        2 çocuktan acı haber!
        2 çocuktan acı haber!
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi