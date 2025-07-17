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        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

        İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye ilindeki 107. Tugay'a hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 02:44 Güncelleme: 17.07.2025 - 04:56
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        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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        Saldırı, Lazkiye ilinin Ceble ilçesine bağlı Bezamil bölgesinde yer alan 107. Tugay askeri yerleşkesine gerçekleştirildi.

        AA'nın haberine göre İsrail ordusu, Suriye’de düzenlenen bu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

        İsrail uçakları dün de ülkenin Dera ve Süveyda illerindeki askeri yerleşkelerin yanı sıra başkent Şam’da bulunan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı binalarına hava saldırıları düzenlemişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #israil
        #haberler
        #Suriye
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