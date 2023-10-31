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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İsrail EURO 2024 eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak - Futbol Haberleri

        İsrail EURO 2024 eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak

        UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde yer alan İsrail'in iki maçını Macaristan'da oynayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 20:44 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:44
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        UEFA'dan İsrail kararı!
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        UEFA'dan yapılan açıklamada, I Grubu'nda yer alan İsrail'in 15 Kasım'da İsviçre, 18 Kasım'da ise Romanya ile yapacağı eleme maçlarının Felcsut kentindeki Pancho Arena'da oynanacağı kaydedildi.

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        3 bin 816 kişilik stattaki maçlar, seyircili olacak.

        UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle ülkede yapılması planlanan tüm müsabakaları ertelemişti.

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