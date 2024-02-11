İsrail Genelkurmay Başkanının Refah’a saldırıyı onayladığı ve hükümetten izin beklediği belirtildi

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Halevi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katıldığı bir toplantıda İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin bakanları bilgilendirdi.

İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yer alan haberde de Halevi’nin, bakanlara Refah’a saldırı için “üç kez onay verdiğini ve hükümetin izin vermesi halinde saldırıya hazır olduklarını söylediği” kaydedildi.

Haaretz’te yer alan ve ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan haberde ise hükümetin Refah’a saldırı için henüz bir takvim belirlemediği kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Halevi’nin toplantıda sınırdaki önlemler konusunda tartıştığı ve Gvir’in “sınıra yaklaşanların vurulmasını” savunduğu ifade edildi.

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İkilinin, İsrail’in saldırıları altındaki Gazzelilere giden yardımların engellenmesi konusunda da tartıştığı ve Halevi’nin ise “yardımların Kerem Ebu Salim’den geçmemesi halinde İsrail’in denetimi olmadan Refah üzerinden geçeceğini söylediği” öne sürüldü.

İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

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REFAH KENTİ

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.