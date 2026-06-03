Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'i terk ederek yurt dışına yerleşenlerin sayısının giderek arttığı ortaya çıktı | Dış Haberler

        İsrail'i terk ederek yurt dışına yerleşenlerin sayısının giderek arttığı ortaya çıktı

        Güvenlik endişelerinin giderek arttığı İsrail'de 2022'den bu yana yurt dışına yerleşenlerin sayısının giderek arttığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'i terk edenlerin sayısı arttı

        Siyasi istikrarsızlık, toplumsal kutuplaşma ve güvenlik endişelerinin giderek arttığı İsrail'de son yıllarda eğitimli ve genç nüfus başta olmak üzere ülkeyi terk edenlerin sayısının geri dönen İsraillilerin sayısından çok daha fazla olduğu belirtildi.

        İsrail Meclisi Araştırma ve Enformasyon Merkezi tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, İsrail'in "beyin göçü" kriziyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

        Yurt dışına göç edenlerin sayısının İsrail'e dönenlerin sayısından fazla olduğu ortaya çıkan raporda, 2022'den bu yana ülkeyi terk edenlerin yaklaşık yarısının 20 ila 44 yaş grubundaki genç yetişkinlerden oluştuğuna işaret edildi.

        Söz konusu yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranının düşüklüğüne rağmen ülkeyi terk edenlerin neredeyse yarısını oluşturması İsrail'de üretim ve iş gücüne ilişkin potansiyel bir tehlike olarak değerlendiriliyor.

        REKLAM

        İsrail'in teknoloji ve inovasyon temelli ekonomisinin can damarı olan eğitimli kesimin yurt dışına göçü raporda "yapısal tehlike" olarak nitelendirildi.

        Öte yandan raporda, yurt dışına göç eden İsraillilerin yüzde 3,7'sinin doktora düzeyinde eğitime sahip olduğu, bu oranının genel nüfustaki karşılığının ise yalnızca yüzde 0,8 olduğu aktarıldı.

        Raporda, bilgisayar bilimleri alanında doktora yapanların yüzde 22'si, matematik alanında doktora yapanların dörtte biri, genetik alanında uzmanlaşanların yüzde 19'u ve fizik alanında uzmanlık sahibi İsraillilerin yüzde 17'sinin son yıllarda yurt dışına göç etmeyi tercih ettiği kaydedildi.

        İsrail'den yurt dışına göç dalgası giderek büyüyor

        İsrail Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, 2021 yılına kadar yıllık ortalama 40 bin 500 kişinin yurt dışına göç ettiği İsrail'de, bu sayı 2022'de 59 bin 400'e, siyasi krizlerin derinleştiği 2023 yılında ise 82 bin 800'e ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

        2024'te yurt dışına göç edenlerin sayısı kısmi bir gerilemeyle 69 bin 500 olarak kaydedilse de pandemi öncesi yıllık ortalamaların çok üzerinde kalmaya devam etti.

        REKLAM

        Öte yandan, yurt dışındaki İsraillilerin ülkeye geri dönüş eğiliminde de gözle görülür bir düşüş yaşandı.

        Geçmiş yıllarda yıllık ortalama 24 bin 450 olan geri dönüş sayısı, 2024'te 18 bin 800'e geriledi.

        "Hükümet Stratejik Bir Plan Sunamıyor"

        Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Meclis Göç, Entegrasyon ve Diaspora İşleri Komisyonu Başkanı Gilad Kariv ise devlet kurumlarının göç krizini yönetmekte yetersiz kaldığını savundu.

        İsrail'de giderek artan göç krizine ilişkin hükümeti sert sözlerle eleştiren Kariv, şunları kaydetti:

        "Görevi devraldığımda bu krizle hangi bakanlığın ilgilendiğini bulmaya çalıştım. Şok edici şekilde gördüm ki İsrail'den göçü koordine eden, izleyen ya da bu eğilimi tersine çevirmeyi amaçlayan tek bir hükümet birimi veya stratejik plan bulunmuyor. Yarının bilim insanları ve girişimcileri, nüfustaki ağırlıklarının çok ötesinde bir oranla ülkeyi terk ediyor. İsrail'in insan sermayesi göz göre göre heba ediliyor. Bu, ülkenin geleceği için doğrudan bir stratejik tehdittir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 1 Haziran 2026 (ABD Ve İran'ın Anlaşma Olasılığından İsrail Rahatsız Mı?)

        ABD ve İran anlaşmaya ne kadar yakın? İran uzlaşıdan yana dğil mi? ABD ve İran'ın anlaşma olasılığından İsrail rahatsız mı? İsrail neden yeni saldırı emri verdi? Lübnan'da ne yapmaya çalışıyor, bir uzlaşı istemiyor mu? İsrail'in amacı ne? ABD ve İran'ın teması sürerken neden Lübnan'a saldırıyor? HT ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi
        Jill Biden: Eşime gelen eleştiriler karşısında yıkıldık
        Jill Biden: Eşime gelen eleştiriler karşısında yıkıldık
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Sivas'ta Amazon manzarası
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        "Belki çocuk bekliyorum"
        "Belki çocuk bekliyorum"
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupalı devleri geride bıraktık