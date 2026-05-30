"İsrail'in benzeri görülmemiş saldırılarıyla karşı karşıyayız"

Başbakan Selam, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in ateşkese rağmen ülkesine yönelik havadan ve karadan sürdürdüğü saldırılara dikkati çekti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durduracak ateşkes için diplomatik çabaların daha da yoğunlaşması gerektiğini vurgulayan Selam, şunları söyledi:

"Son iki günde tanıklık ettiğimiz gelişmeler, İsrail'in saldırıların çapını genişletme ve Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesiyle sınırlı değil. İsrail, Lübnan'da belirli yerleri hedef almanın ötesinde kapsamlı bir yıkım politikasını benimsiyor. İsrail'in yaptığı sadece Lübnan'ın egemenliğinin ihlali değil aynı zamanda tarihin silinmesidir."

REKLAM

Başbakan Selam, Lübnan'da barış ve savaş kararını verme yetkisinin sadece devlette olması gerektiğini belirterek, "İsrail'in benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarıyla karşı karşıyayız." dedi.

Savaşı sona erdirmekte ve ülkelerinin başkalarının çatışmalarına sahne olmasını engellemekte kararlı olduklarını vurgulayan Selam, İsrail'in yıkım ve saldırılar yoluyla güvenliği sağlayamayacağını ifade etti.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında gerçekleşen müzakerelere dair ise Selam, "Devlet, bugün müzakereleri tüm Lübnanlılar adına yürütüyor." dedi.

Müzakereler konusunda Lübnan halkına karşı şeffaf olacaklarını belirten Selam, şunları ifade etti:

"Müzakerelerin başarıya ulaşacağının garantisi yok ancak bu, Lübnan ve halkımız açısından maliyeti en düşük seçenektir. Müzakere teslimiyet anlamına mı geliyor? Hayır. Çünkü heyetin profesyonel çalışmaları, ateşkesin sağlanmasına yöneliktir."

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara da seslenen Başbakan Selam, "Acınız tüm Lübnanlıların acısıdır. Emin olun ki Lübnan devleti, ateşkesin uygulanması ve yeniden imar için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 371'e ulaştı

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16 artarak, 3 bin 371'e ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 371 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 129 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

*Fotoğraf: Lübnan Başbakanlık Basın Ofisi - AA, temsilidir