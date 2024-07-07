İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 275. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze'nin çeşitli yerlerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenledi. İsrail'in Gazze kentinin batısındaki El-Meyna bölgesinde Ebu Husayra ailesine ait bir evi bombalaması sonucu en az 3 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı. Enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir evi bombalaması sonucu enkaz altından 6 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, yaralılar ise kentteki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı. REKLAM Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat ve Bureyc mülteci kampları da şiddetli hava ve kara saldırılarına sahne oldu. Saldırıda ölen ve yaralananlar kentteki Avde Hastanesine nakledildi.